الخارجية الهندية: سننظم مؤتمرا مع الاتحاد الأوروبي لاستكشاف مجالات الاستثمار

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم الأربعاء أنها ستشارك مع وفد الاتحاد الأوروبي لدى الهند فى تنظيم مؤتمر بولاية " ميجالايا " الهندية يومي الأول و الثاني من شهر يونيو لاستكشاف مجالات الاستثمار فى الولايات الشمالية الشرقية الهندية ولدى جيران الهند ، بما فيهم نيبال وبوتان وبنجلاديش.

وأوضحت الوزارة فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن أن هذا المؤتمر يأتي نتيجة لشراكة التواصل القائمة بين الهند والاتحاد الأوروبى والتي دشنها قادة الجانبين خلال شهر مايو عام 2021 .

وأضافت الوزارة قائلة فى بيانها " إن هذا المؤتمر سيركز على بحث مجالات الاستثمار فى قطاعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا الرقمية بهدف تحديد مشروعات يمكن المشاركة فى تنفيذها.

وجاء فى البيان أن مسئولين كبار من الولايات الواقعة فى شمال شرق الهند وحكومات نيبال و بوتان وبنجلاديش ومساهمين من القطاع الخاص سيشاركون فى هذا المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن الولايات الواقعة شمال شرق الهند تواجه العديد من التحديات ، بما فى ذلك التحديات التى تعرقل تطوير البنية الأساسية وقضايا التمرد وعدم التواصل ، وأن هذه الولايات تعرضت لفيضانات وإنهيارات أرضية متكررة يمكن أن تسبب أضرارا للبنية الأساسية وتعرقل سبل المعيشة اليومية ، ولكن الحكومة الهندية تسعى من أجل معالجة هذه القضايا وتشجيع التنمية هناك .