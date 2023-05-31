موسكو: سنواصل حماية محطة زابوروجيا من أي انتهاكات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو ، اليوم الأربعاء ، أن روسيا ستواصل حماية محطة الطاقة النووية في زابوروجيا من أي انتهاكات للإجراءات الأمنية الموصى بها من جانب كييف والغرب.

وقال جروشكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية إنه "في ضوء التوصيات الهادفة إلى تعزيز سلامة محطة زابوروجيا والتي ورد ذكرها في بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سنواصل حماية المحطة بطريقة لن تمنح فرصة لكييف والغرب الجماعي لانتهاكها".

وأضاف: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية وفقًا لتشريعاتنا الوطنية والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا بموجب عضويتنا داخل الهيئات القانونية الدولية ذات الصلة".

