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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الأمريكية تنظم احتفالية تحت شعار «صوت أمريكا يسمع من جديد»

صدى البلد

أقامت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية كبيرة بمناسبة تدشين الأرشيف الإلكتروني لتسجيلات إذاعة "صوت أمريكا" في مصر تحت شعار "صوت أمريكا يسمع من جديد" .

وشهد الاحتفالية - التي أقيمت بمقر السفارة- لفيف من الصحفيين والإعلاميين والفنانين والسيدة نائلة فاروق رئيسة التلفزيون المصري والسيد أحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية وعدد من رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، إلى جانب لورين لافليس الوزيرة المستشارة للشئون العامة بالسفارة الأمريكية و رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد دلال والدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق وعدد من مسئولي السفارة.

وأعرب السفير جون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة - في كلمته خلال الاحتفالية - عن سعادته لتدشين الأرشيف الإلكتروني لـ"صوت أمريكا" الذي ارتبط به الملايين من المصريين.

وأضاف أن الأرشيف سيكون متاحا للجميع للاطلاع على التسجيلات من 1970 إلى 2010 والتي تتضمن لقاءات إذاعية هامة ونادرة مع الرموز المصرية من بينها نجيب محفوظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم والعديد من البرامج منها التي تتحدث عن المرأة.

ومن جانبه، عبر رئيس الجامعة الأمريكية أحمد دلال عن سعادته لتدشين الأرشيف الإلكتروني لـ"صوت أمريكا" حيث قامت مكتبة الجامعة، بعد حصولها على منحة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، برقمنة آلاف الأشرطة الصوتية من أرشيف إذاعة صوت أمريكا وإتاحتها مجانا على موقع المكتبة الرقمية لمكتب الكتب النادرة والمجموعات الخاصة.

وتضمن الاحتفال عرضا للأرشيف الإلكتروني لإذاعة "صوت أمريكا" الذي أصبح متاحا للجميع من مصر وخارجها للاطلاع عليه وتتضمن أحاديث ولقاءات مع شخصيات بارزة.

ومنذ سبعينات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أثرت إذاعة "صوت أمريكا"- بفرعها في مصر- الإذاعة المصرية بالعديد من البرامج الثقافية.. وتركز جزء من محتوى هذه البرامج على الأدب، حيث أجرت العديد من اللقاءات والحوارات مع الشخصيات الأدبية البارزة من بينها نجيب محفوظ وأنيس منصور ويوسف إدريس بالإضافة إلى قراءات للأعمال الأدبية الشهيرة والدراما المصرية والأجنبية.

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