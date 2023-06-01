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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق: مصر لها دور تاريخي في دعم فلسطين

فلسطين
فلسطين

علق ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق على مباحثات رئيس الوزراء الفلسطيني مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

 

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وقال ناجي سرحان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" مصر لها دور تاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ".

 

 وأضاف ناجي سرحان :"  استشهد الكثير من أبناء مصر في سبيل فلسطين على مر العصور الماضية ".

 

وتابع ناجي سرحان :"  زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مصر تستهدف تعزيز العلاقات بين الشعب الفلسطيني والمصري وحث مصر على الاستمرار في دورها في دعم ونصر القضية الفلسطينية ".

 

وأكمل ناجي سرحان :"  يتم العمل على  إنشاء مشروعات دار مصر 1و2و3 في قطاع غزة، كما يتم إنشاء كورنيش في القطاع وتم الانتهاء من 98 % من الكورنيش ".

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