وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق: مصر لها دور تاريخي في دعم فلسطين

علق ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق على مباحثات رئيس الوزراء الفلسطيني مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وقال ناجي سرحان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" مصر لها دور تاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ".

وأضاف ناجي سرحان :" استشهد الكثير من أبناء مصر في سبيل فلسطين على مر العصور الماضية ".

وتابع ناجي سرحان :" زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مصر تستهدف تعزيز العلاقات بين الشعب الفلسطيني والمصري وحث مصر على الاستمرار في دورها في دعم ونصر القضية الفلسطينية ".

وأكمل ناجي سرحان :" يتم العمل على إنشاء مشروعات دار مصر 1و2و3 في قطاع غزة، كما يتم إنشاء كورنيش في القطاع وتم الانتهاء من 98 % من الكورنيش ".