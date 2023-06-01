عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تحصل على 220 مليون دولار من كندا لبناء مصنع بطاريات

صدى البلد

صرحت جنرال موتورز اليوم بأنها ترحب باستثمارات يبلغ مجموعها 300 مليون دولار كندي (220 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية) من الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومات مقاطعة كيبيك لدعم مصنعها الخاص بمعالجة مواد البطاريات في بيكانكور، كيبيك.

جنرال موتورز تحصل على 220 مليون دولار من كندا لبناء مصنع بطاريات 

تم الإعلان عن المصنع لأول مرة في مارس 2022 ، وسيتم تشغيل المصنع كمشروع مشترك بين جنرال موتورز وشركة بوسكو فيوتشر إم الكورية ، وسوف ينتج مادة كاثود أكتيف ماتيري (CAM) لبطاريات Ultium المنتجة في الولايات المتحدة. 

 

قالت جنرال موتورز إن المادة المكونة من الليثيوم والنيكل والمنجنيز والكوبالت تمثل حوالي 40% من التكلفة الإجمالية لخلية البطارية.

جنرال موتورز تحصل على 220 مليون دولار من كندا لبناء مصنع بطاريات 

سيكون هذا عاملاً مهمًا لسيارات جنرال موتورز الكهربائية، حيث سيساعدها في التأهل للحصول على ائتمانات ضريبية فيدرالية في الولايات المتحدة، ويجب تصنيع البطاريات في السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية ، ويجب أن تأتي 80% من موادها الهامة من الولايات المتحدة أو دولة صديقة بما في ذلك كندا.

 

جعلت الموارد الطبيعية الغنية لقارة أمريكا الشمالية موقعًا شهيرًا لشركات صناعة السيارات ومصنعي البطاريات، وتستثمر حكوماتها أيضًا في الصناعة، ولن يكون هذا المصنع استثناءً.

 

ستقدم كل من الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة كيبيك 150 مليون دولار كندي (110 ملايين دولار أمريكي) لدعم المصنع ، وفقًا لتقارير Autonews سيصل ذلك إلى 300 مليون دولار كندي (220 مليون دولار أمريكي) ، أو ما يقرب من نصف تكلفة المصنع، والتي تقدرها جنرال موتورز بحوالي 600 مليون دولار (441 مليون دولار أمريكي) وسيتم افتتاحها في عام 2025.

 

وتجذب المقاطعات الكندية الأخرى أيضًا مصانع البطاريات، حيث تخطط فولكس فاجن لبناء مصنع ضخم في جنوب أونتاريو، كما فعلت ستيلانتس، ودفع الصراع بين الحكومات الإقليمية والفيدرالية حول الحوافز مؤخرًا شركة صناعة السيارات إلى التوقف مؤقتًا عن البناء في المصنع.

جنرال موتورز Ultium ستيلانتس أمريكا الشمالية صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

تحذير عاجل من السعودية بشأن هذه المناطق

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

بدء تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

سعر أقوى سيارة كروس أوفر تقدمها BMW في مصر | صور

تعرف على أهم أسباب مشاكل الفرامل في سيارتك وكيفية تجنبها

دايو ليجانزا أوتوماتيك بسعر مغرٍ | تفاصيل

BMW وأودي .. 5 سيارات رياضية جديد في مصر| صور

 BMW تعد بتصميم "أنظف" في المستقبل

رينج روفر فيلار تتحول إلى سيارة كهربائية بحلول عام 2025

بنتلي تكشف عن باتور بمزيد من المواصفات الحصرية| صور

بورشه تستعرض "سيارة المستقبل الرياضية" في 8 يونيو.. صور

ترشيحاتنا

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

إقامة لمدة عام أبرزها.. 9 قرارات حكومية للمستثمرين لجذب 10 مليارات دولار

بشرى للحجاج .. إجراء عاجل من السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين

الري: توقيع 3 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بتمويل من حكومتي هولندا واليابان

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن فتح باب التحويلات

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

في اليوم العالمي للوالدين.. خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الأسرية

في اليوم العالمي للوالدين.. كيف تحتفل به؟

شاب يفقد أكثر من نصف وزنه في وقت قياسي.. اعرف القصة

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ