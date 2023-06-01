صرحت جنرال موتورز اليوم بأنها ترحب باستثمارات يبلغ مجموعها 300 مليون دولار كندي (220 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية) من الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومات مقاطعة كيبيك لدعم مصنعها الخاص بمعالجة مواد البطاريات في بيكانكور، كيبيك.

جنرال موتورز تحصل على 220 مليون دولار من كندا لبناء مصنع بطاريات

تم الإعلان عن المصنع لأول مرة في مارس 2022 ، وسيتم تشغيل المصنع كمشروع مشترك بين جنرال موتورز وشركة بوسكو فيوتشر إم الكورية ، وسوف ينتج مادة كاثود أكتيف ماتيري (CAM) لبطاريات Ultium المنتجة في الولايات المتحدة.

قالت جنرال موتورز إن المادة المكونة من الليثيوم والنيكل والمنجنيز والكوبالت تمثل حوالي 40% من التكلفة الإجمالية لخلية البطارية.

جنرال موتورز تحصل على 220 مليون دولار من كندا لبناء مصنع بطاريات

سيكون هذا عاملاً مهمًا لسيارات جنرال موتورز الكهربائية، حيث سيساعدها في التأهل للحصول على ائتمانات ضريبية فيدرالية في الولايات المتحدة، ويجب تصنيع البطاريات في السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية ، ويجب أن تأتي 80% من موادها الهامة من الولايات المتحدة أو دولة صديقة بما في ذلك كندا.

جعلت الموارد الطبيعية الغنية لقارة أمريكا الشمالية موقعًا شهيرًا لشركات صناعة السيارات ومصنعي البطاريات، وتستثمر حكوماتها أيضًا في الصناعة، ولن يكون هذا المصنع استثناءً.

ستقدم كل من الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة كيبيك 150 مليون دولار كندي (110 ملايين دولار أمريكي) لدعم المصنع ، وفقًا لتقارير Autonews سيصل ذلك إلى 300 مليون دولار كندي (220 مليون دولار أمريكي) ، أو ما يقرب من نصف تكلفة المصنع، والتي تقدرها جنرال موتورز بحوالي 600 مليون دولار (441 مليون دولار أمريكي) وسيتم افتتاحها في عام 2025.

وتجذب المقاطعات الكندية الأخرى أيضًا مصانع البطاريات، حيث تخطط فولكس فاجن لبناء مصنع ضخم في جنوب أونتاريو، كما فعلت ستيلانتس، ودفع الصراع بين الحكومات الإقليمية والفيدرالية حول الحوافز مؤخرًا شركة صناعة السيارات إلى التوقف مؤقتًا عن البناء في المصنع.