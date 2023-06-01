سعد شلبي: كاف طالب بالسعة الكاملة خلال نهائي أفريقيا..وننتظر القرار الرسمي.. فيديو

تحدث سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن زيادة عدد جماهير الأهلي في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتي وصلت إلى 50 ألف مشجع، بالإضافة إلى افتتاح فرع النادي الجديد في التجمع.



قال سعد شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" عبر برنامجه "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" من البداية بمجرد إعلان الاتحاد الإفريقي أن طرفي المباراة النهائية الأهلي والوداد، بدأنا في التحرك مع الاتحاد من أجل مخاطبة السلطات الأمنية للسماح بالسعة الكاملة".



أضاف:" جمهور الأهلي له مذاق خاص وجوده يعطي الفريق دفعة معنوية هائلة بوجوده".



أوضح:" الرؤية الأولى سمحت بوجود 20 ألف ونفدت التذاكر بالكامل".



أكد:" الاتحاد الإفريقي طالب بسعة الاستاد الكاملة، من ثقته في الدولة المصرية، ويعلم أيضًا جماهيرية النادي الأهلي".



واصل:" اللجنة منعقدة وننتظر الإعلان الرسمي عن الحضور الجماهيري لمباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا".



أشار هاني حتحوت:" جمهور الأهلي نتعلم منه، دائمًا ما يقدم لنا نموذج نستنير به، ويقدم التضحيات، ونعلم أنه سيلتزم بالقواعد التي ستضعها الجهات الأمنية، ودائمًا ما يقدم النموذج والقدوة، وسيعكس الصورة الحضارية لمصر في هذا العرس الإفريقي".



أكمل:" نبادل أشقائنا في المغرب بالترحاب الذي قابلونا به في كأس العالم للأندية، والأهلي دائمًا حريص بعلاقته بأشقائه العرب".



وعن دور مسؤولو الأهلي مع الجماهير، أوضح شلبي:" حريصون دائمًا على تقديم النصائح، ونأخذ إجراءات في هذا الاتجاه، وفي مجال المواصلات، حتى يكون هناك تنسيق كامل من أجل تخفيف الأعباء على جمهور الأهلي، وتوعيتهم بأمكان الدخول".



وتطرق شلبي للحديث عن تنسيق سفر جماهير الأهلي لحضور مباراة الإياب، قائلًا:" تحركنا في هذا الاتجاه بالتوازي مع مباراة القاهرة، خاطبنا السلطات المغربية بتسهيل سفر جماهير الأهلي التي ترغب في الذهاب لمباراة الإياب في المغرب، وبدأنا في مخاطبة الشركات التي كانت لها سابقة التعاون مع الأهلي في هذا الأمر من قبل".



وأتم سعد شلبي بالحديث عن حفل افتتاح فرع الأهلي في التجمع، قائلًا:" افتتاح فرع التجمع هو في اطار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيكون صرح عملاق ونموذج تحتذي به باقي الأندية، وحريصون على تواجد كافة رموز الرياضة والدولة المصرية في هذا الحدث الكبير، وكل رؤساء المجالس السابقة تم توجيه الدعوة لهم، وجهنا الدعوة لأندية الدوري الـ17، وسيكون هناك مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة".

