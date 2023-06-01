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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

13 معلومة عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض قبل افتتاح الرئيس لها

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل  افتتاح  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية، قريبا.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المحطة قبل افتتاحها.


١- المحطة تديرها شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل هي CMA الفرنسية التي تملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم

٢-  المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة  فى مجال النقل البحري.

٢-  تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) .

٣- قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً .

4- تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية

5- من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

6- الهدف من هذه المحطة ان تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات او البضائع العامة

7- هذه المحطة استغرقت بنيتها التحتية عامين وبنيتها الفوقية ٦ أشهر

8- من المخطط ان  يفتتح  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحطة خلال أيام.

9- أول محطة تم بناؤها بأموال مصرية واستشاري مصري وشركات مصرية وهي مملوكه بالكامل لثلاث هيئات مصرية .

10- تم الاستعانة مع شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية وتملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم.

11- تأتي هذه المحطة في إطار خطة ميناء الإسكندرية الكبير الذي يتكون من ميناء الإسكندرية والدخيلة وابوقير وحيث يجري إنشاء حواجز أمواج لميناء الأسكندرية الكبير باطوال 5 كم


12- موقع المحطة سابقا كان مسطح مائي حيث كان ميناء الإسكندرية مسطحه المائي أكبر من مسطحه البري ومن هنا جاء إنشاء هذه المحطة .


13- يوجد على هذه المحطة حاويات بها فواكه سيتم تصديرها الى اوربا وهو ما يساهم في زيادة العملة الصعبة والدخل القومي.

 

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