قيس سعيد: تونس تعج بالخيرات ولا تفتقر للكفاءات القادرة على إيجاد حلول

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنّ تونس لن تقبل بأيّ إملاء من الخارج، مؤكّدا أنّ البلاد تعج بالخيرات ولا تفتقر إلى الكفاءات القادرة على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد الأربعاء، مع عدد من الأساتذة الجامعيين والذي تم خلاله التطرق إلى الموضوعات ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وملف مقاومة الفساد.



وأكد سعيد ضرورة إيجاد تونسية خالصة تنبع من إرادة الشعب وتستجيب لحقه في الحياة الكريمة، داعيا الحاضرين في الاجتماع إلى التفكير في وضع آليات ومفاهيم جديدة، قائلا "نحن قادرون على ذلك".