نصائح هامة لـ مرضى الحساسية بسبب أتربة الرياح وارتفاع الحرارة لـ 40

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية و المناعة، نصائح هامة لـ مرضى الحساسية بسبب الرياح التى بها أتربة، وصول درجة الحرارة لـ 40، وأكد أن هذه الفترة تكون مؤثرة على مرضى الحساسية، ولذلك على مريض الحساسية تجنب الخروج فى الأوقات الصعبة، قدر الإمكان.

وأضاف استشاري الحساسية و المناعة، خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن ارتداء الكمامة في فترة التقلبات الجوية، و العواصف الترابية، من الأشياء المهمة لـ مرضى الحساسية.

ولفت إلى أن تناول المياه و السوائل، والحصول على أدوية ضد الحساسية، وغسيل الأنف بشكل مستمر، يعتبر من الأشياء المهمة لـ مرضى الحساسية.

وأشار إلى أن مريض الحساسية في حالة الشعور بضيق تنفس، بعد الحصول على الأدوية عليه، أن يذهب في الحال لـ المستشفى، لعمل التدخلات الطبية.

وحذر من تشغيل التكييف في هذه الفترة دون تنظيفها، قائلا :" لازم قبل ما نشغل التكييف لازم نعمل له نظافة".

و كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وستصل لـ40 مئوية على أغلب المناطق؛ وذلك بسبب تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة.

ولفتت منار غانم إلى أن :" وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 35 لـ45 كم، وتكون مثيرة للرياح والأتربة، على أغلب المناطق الشمالية والصحراوية".

وبشأن سقوط الأمطار، نوهت منار غانم أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على المناطق بالحدود الغربية، وبعض المناطق الساحلية ومحافظات الوجه البحري، منوهة أن فرص السقوط للأمطار ضعيفة الحدوث.

ومن المقرر أن تتحسن الأجواء المناخية يوم السبت المقبل، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 34.