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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رمال وأتربة| الأرصاد تحذّر مرضى الحساسية من الخروج بدون كمامة

عاصفة
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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع مؤقت وطفيف في درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى وأغلب المحافظات. 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن السواحل الشمالية ستتأثر اليوم بكتل هوائية، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، بسبب الهواء.

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وسيشعر الجميع بالخفض فى درجات الحرارة، وأن نشاط الرياح سيكون مصاحبًا لـ بعض الرمال والأتربة.

وأشارت إلى أن التقلبات الجوية لن تؤثر بشكل كبير فى مواطني القاهرة، وطالبت من مرضى الحساسية بارتداء الكمامة فى حارة الخروج، معلقة: "لو حد هيخرج من مرضى الحساسية يرتدي كمامة".

 

الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة المحافظات

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