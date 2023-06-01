حالة نفسية «صامتة».. اكتئاب ما بعد الولادة قد يصيب الرجال وليس النساء فقط|تفاصيل

الرجال مثل النساء لأنهم أيضًا يمرون بتغيرات مزاجية خطيرة بعد ولادة طفل جديد وذلك وفق دراسة نشرت في الجمعية الطبية الأمريكية؛ أكدت أن اكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب الأمهات يصيب أيضا الرجال او الآباء بحالة نفسية يصفها البعض الصامتة.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أنه بحسب البحث هناك حوالي 10% من الآباء يصابون باكتئاب قبل ولادة الطفل مباشرة ويحدث بشكل أكثر شيوعا بعد الولادة بثلاثة لستة أشهر؛ واكتئاب الرجل ما بعد الولادة يعاني منه واحد من كل اربع رجال و تلعب الكثير من العوامل دورا في إصابة الرجال بالاكتئاب منها.

وتابع التقرير أن هرمونات الأم المتغيرة كثيرا أثناء الحمل وبعده معروفة لدى الجميع والأبحاث أكدت أن هناك ادلة أن ايضا الآباء يعانون من تغيرات حقيقية في مستويات هرموناتهم بعد ولاد الطفل كما تلعب الكثير من العوامل غير الهرمونية دورها ايضا في اصابة الأب بالاكتئاب ما بعد الولادة؛ منها إهمال الأم لزوجها وتركيز اهتمامها على طفل ما يجعل الآباء يصابون بالاكتئاب احيانا و كذلك الضغط النفسي بسبب مهام الابوة الجديدة تجعل توتره وخوفه يزدادان حول الشؤون المالية ومن العلامات الاكثر شيوعا لاصابة الرجال بالاكتئاب الغضب وفقدان الاهتمام بالعمل او الأنشطة المفضلة والانسحاب من العائلة والأصدقاء.