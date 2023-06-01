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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«فنون تطبيقية حلوان» تستقبل اثنين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أوردايا الرومانية

فنون تطبيقية حلوان
فنون تطبيقية حلوان

أكد  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية تفعيل أوجه التعاون الدولي بين الجامعات لما له من دور في تعزيز تبادل الخبرات النظرية والتطبيقية، والتفاعل مع الشركاء الاستراتيجيين وقطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي بما يسهم في تطوير برامج دولية مشتركة، وتوفير فرص تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يتسق مع المعايير الدولية.

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وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أن كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان استقبلت اثنين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أوراديا الرومانية بالتنسيق من مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، في إطار اتفاقية الحراك الأكاديمي Erasmus+ المبرمة بين الجامعتين.

وتضمنت  الزيارة  مقابلة أعضاء هيئة التدريس بأقسام طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس، والغزل والنسيج وتوضيح مجالات الأقسام المختلفة ومجالات عمل الخريج وورش العمل التى شارك بها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأقسام داخل مصر وخارجها بالإضافة للاتفاقيات الدولية والمحلية وبراءات الاختراع الخاصة بأعضاء هيئة التدريس‏، وعرض نماذج من أعمال الطلاب.

كذلك تم تقديم عرض تقديمي عن الكلية وأقسامها وبرامجها المختلفة، ثم زيارة معرض انتاج مقررات التصميم والتدريب ومشروعات التخرج للسنوات السابقة، وأعمال الطلاب في تطوير منتج من الملابس مصنوع من الجلود الطبيعية، كما تضمنت الزيارة أيضاً عمل جولة تفقدية لمعمل جودة قياس العمليات الرطبة، ومتحف الكلية. 

وأكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية على التعاون المثمر بين جامعة حلوان وجامعة أوراديا الرومانية.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان ابو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن  الجامعة الرومانية استقبلت أحد طلاب الدراسات العليا بالكلية في ‏إطار تفعيل أنشطة الحراك الأكاديمي بين جامعة حلوان وجامعة أوراديا، والذي قام بعرض تجربته الإيجابية في السفر عبر الفيديو أثناء زيارة الوفد لجامعة حلوان.

فيما أشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة بنشاط كلية الفنون التطبيقية وتعاون إدارتها الدائم لتفعيل استراتيجية التدويل وتعزيز التواجد الدولي لجامعة حلوان بما تتميز به من تخصصات فريدة ومشروعات طلابية متميزة تسهم في جذب الشركاء الدوليين.

فنون تطبيقية حلوان
فنون تطبيقية حلوان
فنون تطبيقية حلوان1
فنون تطبيقية حلوان1
فنون تطبيقية حلوان2
فنون تطبيقية حلوان2
فنون تطبيقية حلوان3
فنون تطبيقية حلوان3
فنون تطبيقية حلوان4
فنون تطبيقية حلوان4
جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية أعضاء هيئة التدريس جامعة أوراديا الرومانية مكتب العلاقات الدولية Jobs Education

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