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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية للتقديم التلفزيوني .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التدريب و التوثيق و الانتاج الاعلامى بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة .


وأوضح مركز التدريب و التوثيق و الانتاج الاعلامى  ، أن كورس التقديم التلفزيوني يؤهل الطالب لدخول اختبارات المذيعين والتعايش مع الكاميرا والتواصل مع الجمهور .

وكما يساعدهم الطلاب ايضا في التواصل الجيد والحضور وبناء الشخصية واللغة ومداخل الإقناع والتأثير .

جامعة القاهرة

عقد مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة، بجامعة القاهرة، اجتماعا، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمركز، والأنشطة، وبرامج التدريب علي مهارات تعلم اللغات والتي يتم تقديمها للطلاب والخريجين.

وخلال اجتماع المجلس، وجه الدكتور محمد الخشت بالتوسع في تقديم خدمات المركز ودوراته التدريبية للغات المختلفة والتحول الرقمي، واستحداث دورات تدريبية جديدة في مجال تعليم اللغات لتأهيل الطلاب ورفع مستوياتهم في اللغات تحدثا وكتابة.

إعلام جامعة القاهرة إدارة مركز اللغات والترجمة الإعلام جامعة الاعلام جامعة القاهرة Jobs Education

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