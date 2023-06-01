السبت.. تربية رياضية بنات حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وأوضحت كلية الآداب أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام كلية التربية الرياضية بنات تبدأ امتحانات يوم 3 يونيو وتنتهى 22 يونيو 2023.

ونوهت الكلية بأنه على الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم.

جدير بالذكر انه هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، طلاب كلية التربية لتأهلهم للمشاركة في التصفيات النهائية للمنافسة الدولية للمشروعات الطلابية لبرنامج التبادل الافتراضي هايفر.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فيما يخص الأنشطة الطلابية ، لما له من دور فى إتاحة فرص التبادل الثقافي والعلمي للطلاب والذي سيسهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.