عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت.. تربية رياضية بنات حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا. 

وأوضحت كلية الآداب أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام  كلية التربية الرياضية بنات تبدأ امتحانات يوم 3 يونيو وتنتهى 22 يونيو 2023.

ونوهت الكلية بأنه على الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم. 

جدير بالذكر انه هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، طلاب كلية التربية لتأهلهم للمشاركة في التصفيات النهائية  للمنافسة الدولية للمشروعات الطلابية لبرنامج التبادل الافتراضي هايفر.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فيما يخص الأنشطة الطلابية ، لما له من دور فى إتاحة فرص التبادل الثقافي والعلمي للطلاب والذي سيسهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

التربية الرياضية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان التبادل الثقافي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

ترشيحاتنا

أمريكا .. مجلس النواب يبدأ النقاش حول مشروع قانون سقف الدين

تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك

لمن لا يستطيع الذهاب الى الحج .. احرص على هذه العبادة

13 معلومة عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض قبل افتتاح الرئيس لها

محافظ القاهرة يشارك فى احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. صور

أمريكا.. بدء محاكمة بشأن محاولة الصين إعادة مواطنين "قسرًا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقار بإحدى محافظات مصر يثير روح الفكاهة والسخرية لرواد السوشيال ميديا.. شاهد

مشروبات تعالج التهابات المسالك البولية.. تعرف على فوائدها

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

مسمينى على الموبايل chocolate..صور تجمع بين شيرين وحسام حبيب عقب رجوعهما لبعض

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ