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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش ناقصين.. نائب رئيس الإسماعيلي يعتذر عن واقعة التهديد بالانسحاب أمام المقاولون

فريق الإسماعيلي -
فريق الإسماعيلي - أرشيفية

تقدم محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة التى تدير نادي الإسماعيلي، بالاعتذار للوسط الرياضي بسبب أحداث مباراة المقاولون والدراويش، أمس الأربعاء، في مسابقة الدوري الممتاز.

وهدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بعدم استكمال مباراته أمام المقاولون العرب على ملعب الجبل الأخضر، بعد احتساب ركلة جزاء ضده.

واعترض الجهاز الفني للإسماعيلي على احتساب الحكم محمد يوسف ركلة جزاء ضد الدراويش في الدقيقة 56، وقرر عدم استكمال المباراة لتتوقف لأكثر من 15 دقيقة، قبل أن يستأنف اللعب.

وقال شيحة، فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أعتذر للوسط الرياضي عن ذلك المشهد، ولكني تواجدت في أرض الملعب لحماية اللاعبين، لم ننسحب حتى لا نخسر نقاطا، إحنا مش ناقصين".

وأضاف: "طالبت الحكم بالعدالة وأن يعطي لي حقي، فقال لي إن حكم الفار تطابق قراره مع قراري، ومتقبل أي عقوبة".

الاسماعيلي المقاولون نادي الإسماعيلي محمد شيحة المقاولون العرب

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