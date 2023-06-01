الأكثر تأثيرًا والشقيقة الكبرى.. كاتب صحفي: دور مصر تاريخي وفاعل في القضية الفلسطينية|فيديو

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن دور مصر تاريخي فى القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أننا رأينا ذلك فى العدوان الإسرائيلي الأخير للأشقاء فى قطاع غزة والأحداث فى المسجد الأقصي، وهذا دليل على أن مصر موجودة دائما مع فلسطين.

وأضاف الكاتب الصحفي عادل السنهوري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر هي الأكثر تأثيرًا والشقيقة الكبري لفلسطين، كما أنها الدور الذى ضحي بكثير جدًا بالنفس والمال.

وتابع الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية شأن وقضية محلية، لأنها فى النهاية بجانبها ومتشاركة معها فى الحدود، لافتا إلى أن مصر تقوم أيضا بدعم واقعي وعملي لتلك القضية.