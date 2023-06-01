الركاب تفحموا داخل الميكروباص.. 15 صورة ترصد مأساة حادث طريق الواحات

تجري النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في انفجار ميكروباص على الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر؛ إثر اصطدامه بسيارة نقل، وانفجار أسطوانة الغاز بداخله؛ ما أدى لمصرع 8 من الركاب متفحمين بعد اشتعال النيران بالسيارة وهم بداخلها.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحري عن هوية سائق السيارة النقل والاستعلام عن حالة المصابين وما إذا كان سائق الميكروباص من بين الضحايا أم من الناجين.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بعد اشتعال النيران في ميكروباص ومصرع 6 ركاب وإصابة 5 آخرين وارتفع العدد إلى 8 ضحايا وسط صرخات المارة "الناس ولعت جوه الميكروباص".
انفجار اسطوانة الغاز
وأشارت التحريات إلى أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل ما أدى لانفجار أسطوانة الغاز بها واشتعال النيران بها وتفحم عدد من الركاب بينما نجا آخرين.
ولقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص، ثم حدوث اشتعال بالكامل فى السيارة أعلى طريق الأوسطي بالقرب من صينية الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
بلاغ للنجدة
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.