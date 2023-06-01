بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي.. مورينيو يعلق على مستقبله مع روما

علق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، على مستقبله مع الذئاب بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي.

وخسر روما نهائي الدوري الأوروبي، أمام إشبيلية، أمس الأربعاء، بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وقال مورينيو، في تصريحات صحفية:" مستقبلي؟ سأذهب في عطلة يوم الاثنين، ثم أتحدث مع إداراة روما، أخبرت المالكين أنني سأخبرهم أولاً في حال سأفتح محادثات مع نادٍ آخر".

وأضاف: “أخبرت النادي عندما تواصل معي الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في ديسمبر الماضي لتدريب منتخب البرتغال، لكن بعدها لم يصلني عروض”.

ويمتد عقد مورينيو مع تادي روما الإيطالي حتى صيف 2024.