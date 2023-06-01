أوسوريو يعقد جلسة تحفيزية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص أوسوريو المدير الفني للفريق على توجيه التحية للاعبين على المجهود و الأداء خلال المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش والفوز بثنائية دون مقابل في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب أوسوريو من اللاعبين مواصلة مسيرة العمل والتركيز بكل قوة وأكد أنه ينتظر المزيد منهم خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات فنية في إطار خطة الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.