الجيش الروسي يتسلح بأجهزة تشويش حديثة تعرقل الطائرات

تقرر تزويد الجيش الروسي بأنظمة "باروديست" للحرب الإلكترونية ودخلت أول قطع من هذا النظام الخدمة في المنطقة العسكرية الجنوبية، حسبما نقلت صحيفة "إزفستيا" عن مصادر في الدفاع الروسية.

ويعد هذا النظام "باروديست" مصمم للتشويش على الرادارات الموجودة على متن الطائرات وكذلك أنظمة اتصالات الطيران وأنظمة التحكم الآلي.

وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، أنه تم تصميم كل منظومة من منظومات الحرب الإلكترونية في روسيا لأداء مهام محددة.

واضاف :" وتستهدف بشكل أساسي أنظمة الاتصال ونقل بيانات التحكم القتالي، والتي تعمل على ترددات مختلفة عند ناقلات مختلفة".

وأوضح قائلا: "هناك نطاقات ترددات مختلفة يتم توزيعها بين المصادر، إذ أن الرادارات والطيران ومعدات الاتصالات ومعدات نقل البيانات والأقمار الصناعية لها نطاقاتها الخاصة.. وتعمل كل منظومة (للحرب الإلكترونية) في نطاقها الخاص، ولكنها تستطيع في نفس الوقت التشويش على أي رادارات أو مصادر تقنية راديوية بشكل فعال، وحتى تعطيلها من خلال زيادة قوة الإشارة".

وقال ليونكوف: "نواجه أنواعا جديدة من الأسلحة لدى العدو الذي يلجأ إلى أساليب جديدة لحمايتها، ومن الواضح أننا بحاجة إلى إنشاء أنظمة حرب إلكترونية أكثر "انتقائية".. وأضاف: "سنكتشف مدى فعالية باروديست عندما نختبره في القتال".