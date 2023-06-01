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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المصرية لشباب الأعمال وأمديست توقعان بروتوكول تعاون لخدمة أعضاء الجمعية

صدى البلد

وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برتوكول تعاون مشترك مع “أمديست مصر”، رابع شريك في مجال التعليم مع "شباب الأعمال"، بعد الجامعة الأمريكية وجامعة النيل ومركز المديرين.

وقع البروتوكول جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور المدير التنفيذي للجمعية سوزان صالح. 

فيما شارك من جانب “أمديست”؛ شاهيناز أحمد، المدير الإقليمي لـ"أمديست مصر". 

وأعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في بيان لها، أن البروتوكول يوفر مزايا خدمية لأعضاء الجمعية وفرصا تدريبية وتأهيلية مخفضة لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى فرص ومنح تعليمية في عدة جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية لأعضاء الجمعية وأبنائهم.

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وكشف جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تستهدف توفير العديد من المزايا والخدمات النوعية لخدمة أعضاء الجمعية وشركاتهم، ويأتي التعاون مع “أمديست” كفرصة جيدة لأعضاء الجمعية لتعزيز تجاربهم التعليمية وتطوير المهارات من خلال مزايا مهمة تقدم من قبل “أمديست”. 

وأكد أنه تم وضع خطوطا عريضة بمجلس الإدارة على مدار الفترة الماضية، تستهدف بالمقام الأول توفير مزايا عديدة للأعضاء من خلال بروتوكولات تعاون مختلفة مع جهات عديدة، قائلا: “نسعى مستقبلا لمزيد من الخدمات النوعية والغير تقليدية لخدمة أعضاء الجمعية”.

من جانبه، قال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن بروتوكول التعاون مع “أمديست” يستهدف توفير مزايا للشركات والعاملين فيها، ويعمل على تعليم وتطوير الموظفين بالشركات أعضاء الجمعية. 

وأضاف أن التعاون مع أمديست وشباب الأعمال، يفتح مجالات للمنح للأعضاء بالعديد من الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو إحدى الركائز التي تقوم عليها الجمعية المصرية لشباب الأعمال من خلال توفير مزايا عديدة لأعضائها.

جدير بالذكر أن توقيع البروتوكول حضره المهندس بسام الشنوانى، الأمين العام، ومحمد أبو باشا، أمين الصندوق، ومحمد صالح، عضو مجلس إدارة، وعبد الرحمن عسل، رئيس لجنة الصناعة، وهانى عبد الوهاب، رئيس لجنة التشييد والبناء، وفادى إسماعيل، رئيس لجنة الخدمات، وعمرو إمام، نائب رئيس لجنة الصناعة.

الجمعية المصرية لشباب الاعمال الخدمات النوعية المهندس بسام الشنواني المتحدة الأمريكية برتوكول تعاون مشترك

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