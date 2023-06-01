الأمين العام للناتو يعلن استعداد الحلف لنشر المزيد من القوات في كوسوفو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج ، اليوم الخميس، أن حلف الناتو مستعد لنشر مزيد من القوات في كوسوفو لقمع العنف في الشمال المستقطب عرقيا ، مضيفا أن أول 700 من قوات التعزيز في طريقهم إلى هناك.

وقال ستولتنبرج للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الاطلسي في أوسلو.

وأضاف أنه سيظل الحلف متوخياً الحذر وسيكون الحلف هناك لضمان تهيئة ظروف آمنة وأيضاً لتهدئة وتخفيف التوترات، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.



واشتدت الاضطرابات في شمال كوسوفو منذ أن تولى رؤساء البلديات المنحدرين من أصل ألباني مهامهم في المنطقة ذات الأغلبية الصربية في المنطقة بعد أن قاطع الصرب انتخابات أبريل نيسان ، وهي الخطوة التي دفعت الولايات المتحدة وحلفائها إلى توبيخ بريشتينا.

وقرر الناتو تعزيز مهمته التي يبلغ قوامها 4000 جندي في المنطقة بـ 700 جندي إضافي بعد إصابة 30 من قوات حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو و 52 من المتظاهرين الصرب يوم الاثنين.

ووصف ستولتنبرج العنف ضد قوات الناتو بأنه غير مقبول على الإطلاق وقال إن الحلفاء يجهزون المزيد من القوات في حال احتاج الناتو إلى إرسال تعزيزات إضافية إلى المنطقة.



وأضاف أن رسالة الحلف إلى كل من بلجراد وبريشتينا أن يتعين عليهما المشاركة بحسن نية في الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي.