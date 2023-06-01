بسعر لن تصدقه.. هواوي تطلق حاسوب MateBook X Pro 2023 عالميا

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن أحدث حواسيبها المحمولة تحت اسم MateBook X Pro و MateBook 16s، والتي تعمل بأحدث معالجات إنتل من الجيل الثالث عشر، والآن بدأت العلامة التجارية الصينية في أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه في الأسواق العالمية خارج الصين.

سعر حاسوب هواوي MateBook X Pro 2023 في الأسواق العالمية

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أطلقت هواوي جهازي كمبيوتر محمول جديدين، هما MateBook X Pro (2023) و MateBook 16s (2023)، في أسواق أوروبا والمملكة المتحدة.

وسيتوفر الحاسوب المحمول MateBook X Pro، إصدار 2023، بمعالج إنتل Core i7 الجيل الثالث عشر، ومعالج رسوميات إنتل Iris Xe، مع ذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت، وسعة تخزين بحجم تيرابايت من نوع NVMe SSD، في أوروبا اعتبارا من 1 يونيو، مقابل سعر 2199 يورو (أي ما يعادل 72 ألف و600 جنيه مصري).

حاسوب MateBook X Pro 2023

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي حاسوب هواوي الجديد MateBook X Pro 2023، بشاشة تعمل باللمس بقياس 14.2 بوصة، بدقة 3120 × 2080 بكسل، من نوع LTPS، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، ومعدل سطوع يصل إلى 500 شمعة.

وتتميز شاشة حاسوب MateBook X Pro 2023، بأنها حاصلة على شهادة TÜV Rheinland لحماية العين، كما أضافت هواوي طبقة مضادة للانعكاس بتقنية النانو، والتي تعمل على تقليل الانعكاسات بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى تقنيات أخرى تعدل من الألوان والسطوع تلقائيا بحسب الإضاءة المحيطة.

ويتميز هذا الكمبيوتر المحمول الأنيق من هواوي بهيكل مصنوع من المعدن يبلغ سمكه 15 مليمتر فقط، ووزن خفيف للغاية يبلغ وزنه 1.26 كيلوجرام فقط.

MateBook X Pro 2023

ويوفر حاسوب MateBook X Pro 2023 للمستخدمين خيارين من معالجات شركة إنتل Intel المتطورة من الجيل الثالث عشر، هما Core i5-1340P أو i7-1360P ، إلى جانب خيارات ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت ومعالج رسوميات من إنتاج شركة إنتل أيضا Intel Iris Xe GPU للحصول على إمكانات رسومات رائعة.

ويحتوي الجهاز على نظام صوتي مكون من 6 سماعات خارجية و 4 ميكروفونات، كما يدعم الواي فاي، وبلوتوث 5.2، ويضم منفذي Thunderbolt 4، ومنفذي USB-C، ومنفذ لسماعات الرأس، وبطارية بسعة 60 وات في الساعة.

وهو متوفر بخيارات ألوان أنيقة بما في ذلك الرمادي والأبيض والأزرق في الأمارات مقابل سعر حوالى 8000 درهم إماراتي.