شكري يبحث هاتفيًا مع وزيرة خارجية سلوفينيا أطر التعاون الثنائي وسبل تعزيزها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من تانجا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، حيث تباحثا حول أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ظل علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعهما.

وتناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وأضاف السفير أبوزيد أن وزيرة خارجية سلوفينيا حرصت خلال الاتصال على التعرف على تقييم سامح شكري ورؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، لاسيّما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا .

