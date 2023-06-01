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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأحوال المدنية يوجه قوافل لاستخراج البطاقات لنزلاء دور رعاية بالغربية

تصوير النزيلات
تصوير النزيلات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد القوافل المُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) وفى ضوء التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لمحافظة "الغربية" لإستجابة الالتماس المقدم من مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من نزلاء إحدى دور الرعاية الإجتماعية للمسنين.

لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم الخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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