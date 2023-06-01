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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة “صدى البلد” تغطيه خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية و الطقس حيث قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم  شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدلة الحرارة ليلا على جميع الانحاء.

واشارت إلى أن البلاد تتعرض  لموجه شديدة الحرارة، للمرة الأولى في ربيع 2023 من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40  درجة مئوية.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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