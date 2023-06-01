انطلاق منافسات بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي بمشاركة 14مصريا

انطلقت اليوم منافسات بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي ، والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري ، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم ، وهي أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.



ويشارك منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي في البطولة بـ 14 لاعبا ولاعبة هم : سيد سيكا

، سامح عيد ، حسان حفني ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، خالد عبد السلام ، إبراهيم حمدتو ، حسام حسنى ،

أحمد المحصى ، فايزه محمود ، هناء حماد ، فوزية الغمري ، هاجر الدسوقي ، سماح عبد العزيز ولمياء شحاتة. ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم.



ويترأس بعثة منتخبنا الوطني المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على الباراليمبي بالاتحاد.



ويحرص الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور على إعداد منتخبنا الباراليمبي لتنس الطاولة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، بالمشاركة في البطولات الدولية والجولات التأهيلية ، لتأهيل اكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في باراليمبياد باريس وتحقيق نتائج متميزة.