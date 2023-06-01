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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق منافسات بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي بمشاركة 14مصريا

صدى البلد

انطلقت اليوم منافسات بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي   ، والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري ، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم ، وهي أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.


ويشارك منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي في البطولة بـ 14 لاعبا ولاعبة هم : سيد سيكا
، سامح عيد ، حسان حفني ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، خالد عبد السلام ، إبراهيم حمدتو ، حسام حسنى ، 
أحمد المحصى ، فايزه محمود ، هناء حماد ، فوزية الغمري ، هاجر الدسوقي ، سماح عبد العزيز ولمياء شحاتة. ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم.


ويترأس بعثة منتخبنا الوطني المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على  الباراليمبي بالاتحاد.


ويحرص الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور على إعداد  منتخبنا الباراليمبي لتنس الطاولة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024  ، بالمشاركة في البطولات الدولية والجولات التأهيلية ، لتأهيل اكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في باراليمبياد باريس وتحقيق نتائج متميزة.

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