يبدأ عصر اليوم.. تفاصيل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن

سيبدأ حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن والانسة السعودية رجوة الـ سيف، بوصول الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران والذي يقع وسط العاصمة الأردنية عمّان، ويحتل القصر مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها، في عصر اليوم الخميس.



وبعد ذلك، يصل ولي العهد إلى قصر زهران، لينضم إلى ضيوفه في القصر، لتصل بعد ذلك الآنسة رجوة خالد السيف إلى القصر، للإعلان عن عقد القران، بحسب موقع عمون الأردني.



وسيعقد القران أمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.



وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الشعب الأردني، وسيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث تواجد الاحتفال الرسمي، والذي يتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الراغبون في المشاركة.



وسيجوب الموكب السامي عددا من شوارع العاصمة الأردنية، انطلاقا من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف من الشعب المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.



وارتبط "الموكب الأحمر" بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، حيث سيكون حاضرا في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة السيف.



وأعلنت مديرية الأمن العام، عن 7 مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



ووفقا لبيان الأمن العام، سيتم عمل 3 مواقع احتفالات (مقابل السفارة الكويتية، بجانب السفارة الكندية، وعلى الدوار الخامس نفسه)، الدوار السادس موقع احتفال (بين تقاطعي الخامس والسادس)، الدوار الثامن موقع احتفال (بين تقاطعي السابع والثامن)، شارع الملك عبدالله الثاني موقع احتفال على يسار الطريق، دوار الشعب موقع احتفال فني.



وتم تحديد الخطة المرورية والأماكن والساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.