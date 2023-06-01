إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة الرابعة مساءا نظرا لسوء الأحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين ٢٤-٢٦ عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين ٣-٤ متر والعاصفة الترابية وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .



واصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .