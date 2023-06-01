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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في منافذ الوزارة | الزراعة تزف بشرى للفلاحين بشأن القمح

صدى البلد

 تفقد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي، بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد عضام، رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية ، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.


وقال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي «ان محطات الاعداد وغربلة التقاوي بالمحافظات امتلأت عن آخرها هذا الموسم والبالغ عددها 14 محطة على مستوى الجمهورية حيث تم استلام كميات من تقاوى القمح و الفول والشعير طبقا للمستهدف حتى الان استعداداً للموسم الزراعي المقبل 2023/ 2024، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة بضرورة الوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة إلى 100% والناتجة من القطاع الخاص والقطاع الحكومى

أضاف "حاتم" أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي استعدت جيدا هذا الموسم في محطات الغربلة بالمحافظات لاستلام التقاوي التي تم التعاقد عليها مع المزارعين والجهات المختلفة، حيث شهدت المحطات فتح صوامع لأول مرة منذ فترة طويلة من بينها صوامع محافظة الشرقية التي ظلت مغلقة منذ عام 1994.


وأكد أيضا أن زراعة التقاوى المعتمدة وذات الجودة العالية تعد أهم أسباب زيادة الإنتاجية في المحاصيل وعلى رأسها القمح الذي يعتبر أهم السلع الإستراتيجية، وخلال الموسم الماضي كانت نسبة التغطية  تقريبا 70% من تقاوي القمح المعتمدة مما ساهم في رفع الإنتاجية لوحدة الفدان.

وأشار رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى أن الدولة تولى ملف التقاوى اهتماما كبيراً، نظراً لما يشهده العالم من أزمة في إنتاج الغذاء، لافتاً إلى أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً خلال الأعوام الماضية في إنتاج التقاوي للقمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس ومحاصيل الأعلاف.

مضيفا أنه بداية من العام المقبل سيتمكن كل مزارع قمح من الزراعة بتقاوي معتمدة 100%، وسيتم طرحها بمنافذ الوزارة طبقا للخريطة الصنفية في كل محافظة الأمر الذي يحد من الإصابة بالآفات والأمراض، لافتا إلى أن الأصناف المسجلة في معهد المحاصيل الحقلية الأصناف الأكثر إنتاجية وقد ثبت كفاءتها ومواءمتها لجميع الظروف البيئية.

تابع أن إدارة التقاوي تمتلك 268 منفذ للتقاوى بالمحافظات كذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الادارة المركزية للإرشاد الزراعي والادارة المركزية للتعاون الزراعي والجهات المعنية للوصول بالوزارة .

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