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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد القادم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد القادم 4 يونيو .

جاء ذلك بعد إحالة طلب مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية اليونان - إيطاليا وبعض الدول الأخرى، والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب وزير الكهرباء، إلى لجنة الطاقة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وخلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أنه من المستهدف الوصول إلى 60% استخدام طاقة متجددة في 2040.

وأشار إلى أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء، قائلا: "لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر".

وكشف أن مصر لديها ربط مع الأردن، ليبيا، والسودان، مشيرا إلى تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال محمد شاكر نعمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: تجاوزنا كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدول الأوروبية وزير الكهرباء

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