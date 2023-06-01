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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لـ سوء الطقس .. مصرع مهندسة تحت لوحة إعلانات بالشرقية

الضحية
الضحية

لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابتها إثر سقوط لافته إعلانات عليها بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل الجثة  والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مجموعة من الصور الخاصة بالفتاة مؤكدين ان وفاتها حدثت إثر إصابتها نتيجة سقوط لافتة إعلانات عليها بمدينة العاشر من رمضان نتيجة حالة الطقس غير المستشقرة التي ضربت أنحاء المدينة.

 

وأكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي وفاة مهندسة بسبب سقوط يافطة عليها بجانب عملها في العاشر جراء حالة الطقس مطالبين بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيدة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

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