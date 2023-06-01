عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 3 مليارات جنيه في أولى جلسات يونيو.. فيديو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.9 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 1.140 تريليون جنيه. 

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية صعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.21 %، ليغلق عند مستوى 17,533.31 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 3,289.54 نقطة، كما صعد المؤشر EGX70 بنسبة 1.22 % ليغلق عند مستوى 3,289.54 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.08%، ليغلق عند مستوى 4,927.76 نقطة. 

وأضافت رمسيس ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.19 %، ليغلق عند مستوى 7,338.87 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.13 %، ليغلق عند مستوى 21,059.47 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 2,941.23 نقطة، وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه البيعي ، مسجلين صافي بنحو 7.1 مليون جنيه، 36.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 43.3 مليون جنيه.

واشارت حنان رمسيس سجلت قيم التداولات اليوم بنحو 2.1 مليار جنيه، بعد التعامل على 919.1 مليون سهم، من خلال 81 ألف عملية منفذة. 

 

أسواق المال بالبورصة المصرية البورصة المصرية المستثمرين المصريين والأجانب تعاملات المستثمرين المصريين تعاملات جلسة اليوم خبير أسواق المال سواق المال مؤشر EGX30 يوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

ترشيحاتنا

شاهد لقطات من انطلاق موكب زفاف ولي العهد الأردني

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

تحت حماية الشرطة.. 30 ألف إسرائيلي يشاركون في مسيرة لدعم المثليين

انتشال السيارة الثانية من أسفل اللافتة الإعلانية المنهارة بكوبري أكتوبر ..فيديو وصور

فرّجنا على البضاعة| فخّ أمني لـ تاجر مخدرات بأسيوط .. قصة مثيرة

الملك عبد الله الثاني يستقبل زعماء العرب خلال حفل زفاف نجله بقصر زهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

شاهد ماذا فعلت شقيقات ولي العهد مع الأميرة رجوة في حفل زفافها

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ