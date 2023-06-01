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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. زفة للأمير الحسين ولي العهد بقصر الحسينية

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

 أفادت صحيفة هلا الإخبارية بإقامة زفة لـ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوة في قصر الحسينية.

وكانت وكالة الأنباء الاردنية بترا  أبرزت مشاهد من مسير الموكب الأحمر لولي العهد والأميرة رجوة من قصر زهران باتجاه قصر الحسينية.

وأفادت قناة المملكة الأردنية منذ قليل  بوصول الموكب الأحمر الذي يقل ولي العهد الأردني والأميرة رجوة إلى قصر الحسينية.

ويسيّر الموكب الأحمر بالمملكة في المناسبات والفعاليات ذات الأهمية؛ وفي عهد  الملك عبدالله الأول، كانت تستعمل الخيول البيضاء في هذه المواكب، حيث استمر الحال إلى أن بدأ استخدام السيارات.

وتقل ولي العهد والأميرة رجوة من قصر زهران، وصولاً لقصر الحسينية سيارة رينج روفر موديل 1984، وهي ذات السيارة التي تم تخصيصها للراحلة جلالة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت.

وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية “وود آندبيكيت” واستخدم جلالة الملك الحسين،  والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

ولي عهد الأردن يجوب الشوارع على ظهر سيارة مكشوفة في تقليد ملكي|شاهد

مشاهد من مسير الموكب الأحمر في عقد قران ولي عهد الأردن والأميرة رجوة

الامير الحسين بن عبدالله الأميرة رجوة الحسين بن عبدالله الثاني الموكب الأحمر حسين بن عبدالله الثاني سيارة رينج روفر

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