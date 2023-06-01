قدم فورا .. رواتب 5 آلاف جنيه بـ إعلان وظائف القوى العاملة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي تعلنها وزارة القوى العاملة، وتوفر رواتب مجزية، إضافةً إلى المميزات التأمينية والعلاجية، بعض المحافظات وفي كل التخصصات.

إعلان وظائف وزارة القوى العاملة 2023

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ،فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر يونيو 2023.

فرص عمل جديدة، مُتوفرة في 12 محافظة،هي:

القاهرة

أسيوط

دمياط

الغربية

الدقهلية

الفيوم

السويس

القليوبية

الشرقية

الإسماعيلية

سوهاج

جنوب سيناء

التخصصات المطلوبة لـ وظائف وزارة القوى العاملة 2023

في التخصصات الاتية :

مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات

مياكترونيكس

محاسبين

مندوبين مبيعات

عمال إنتاج

عضو فريق

مندوبين توصيل

أخصائيين إجتماعيين

مدرسين جميع التخصصات

اخصائيين تسويق وتمويل

سكرتارية

أفراد أمن بمواقع مميزة

مشرفين رياض أطفال

كافة التخصصات الفندقية

مهن التفصيل والخياطة

فنيين

سائقين

عمال نظافة

عمال زراعيين

تخصصات أخرى.

الوظائف المتاحة

فرص عمل بالقطاع الخاص بالدقهلية



وأوضحت القوى العاملة أن الوظائف المتاحة جاءت برواتب تبدأ من 2700 جنيه، وهي كالآتي:

- 10 أطباء بيطريين للعمل في شركة الدواجن بالدقهلية

- 15 مهندسا زراعيا للعمل في شركة دواجن بالدقهلية

-20 عامل زراعة للعمل في شركة دواجن بالدقهلية

- 5 طباخين للعمل داخل شركة دواجن بالدقهلية

وحددت الشركة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظائف الخالية، وهي مؤهل عالي أو متوسط، والسن من 23: 35 سنة، وحددت الراتب على حسب المقابلة الشخصية.

فرصة عمل لـ 100 شخص بالدقهلية



وأتاحت شركة مصر للتأمينات الحياة بمدينة ميت غمر بالدقهلية عن حاجتها لـ100 أخصائي تسويق من الجنسيين، على أن يتحلى المتقدم بشروط معينة، وهي مؤهل عالي أو متوسط، ويكون في سن 25: 35 سنة، وحددت المرتب على حسب المقابلة الشخصية.

لذوي الهمم.. وظائف وزارة القوى العاملة

مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ..