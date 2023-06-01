فقرات فنية وموسيقية في حفل زفاف ولي العهد الأردني بقصر الحسينية

أقيمت مراسم حفل زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني في قصر الحسينية بحضور وفود من مختلف أنحاء العالم .

وشارك في حفل الزفاف فقرات فنية وموسيقية واستعراضية للتعبير عن البهجة والفرحة بزواج الأمير الحسين نجل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن .

ووصل منذ قليل موكب الأمير الحسين ولي العهد الأردني وقرينته إلى قصر الحسينية ، وأقيمت عروض عسكرية احتفالا بزفاف الأمير الحسين وزوجته .

ووسط أجواء احتفالية، عُقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في حفل زفاف مهيب بالأردن .

واستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيزوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.