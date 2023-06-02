لو متعرفش الفرق بين رسائل SMS و RCS.. إليك الاختلافات وأيهما الأفضل؟

الرسائل النصية القصيرة SMS، هي وظيفة أساسية لكل هاتف ذكي حديث، وتتمتع جميع الهواتف بإمكانيات إرسال الرسائل النصية من خلال الرسائل القصيرة، وتتعدد فوائدها عند مقارنتها بالاتصال بشخص ما على هاتفه.

ولكن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تتمتع أيضا بإمكانيات إضافية لإرسال الرسائل النصية من خلال ما يسمى RCS، ولكن هل تعلم الفرق بين رسائل SMS و RCS؟

ما هي الرسائل النصية القصيرة SMS؟

SMS تعني خدمة الرسائل النصية القصيرة، وهي بروتوكول يستخدم لإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة عبر شبكة الهاتف المحمول، ولا تحتاج إلى بيانات الهاتف أو الاتصال بشبكة الواي فاي حتى تعمل، وقد يفرض مشغل شبكة الجوال رسوما منفصلة عن كل رسالة قصيرة ترسلها، على الرغم من أن تلقي الرسائل القصيرة يكون عادة مجانيا.

ويحتوي هذا البروتوكول على ميزات تبدو قديمة جدا مقارنة بتطبيقات المراسلة الفورية والوسائط الاجتماعية، فهى تسمح الرسائل القصيرة SMS فقط بإرسال الرسائل النصية القصيرة التي لا تتجاوز 160 حرفا ويتضمن ذلك الأرقام والرموز، وفي حال تجاوز هذا الحد المسموح به ستنفصل رسالتك إلى رسالتين.

ويعيب على خاصة الرسائل القصيرة SMS، أنه لا تسمح بإرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت أو صور GIF عبرها.

ما هي رسائل RCS؟

RCS هو اختصار لخدمات الاتصالات الغنية Rich Communication Services، وهو بروتوكول اتصال يختلف عن الرسائل القصيرة التقليدية SMS، فهو يسمح بإضافة عدد أكبر من الأحرف في كل رسالة.

وكما يمكنك أيضا إضافة جميع أنواع الوسائط إلى رسائلك، مما يتيح لك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF، إلى جانب إرسال بيانات الموقع وإنشاء محادثات جماعية، وتشفير رسائلك أيضا، كما يمكنك أيضا استلام إيصالات بالقراءة.

وتتطلب خاصية RCS هاتف ذكي يدعم هذه الميزة، واتصالا بشبكة الإنترنت لإرسال المحتوى بدلا من شبكة الهاتف التقليدية، كما يجب أن يتوفر لدى الطرف الآخر الذي تريد مراسلته الإمكانيات نفسها.

ما هي فوائد استخدام RCS بدلا من الرسائل القصيرة SMS؟

يتمتع بروتوكول RCS بميزات عديدة مقارنة بالرسائل النصية القصيرة SMS، والفائدة الأساسية من RCS هي أنك تحصل على تجربة محادثة سلسة تشبه تطبيقات المراسلة مثل: واتساب، بالإضافة إلى ذلك، توسع RCS بشكل كبير مدى ثراء محادثاتك، إذ يمكنك أن تضيف الصور ومقاطع الفيديو وتشارك موقعك وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام رسائل RCS بشكل مجاني تماما، بينما تتقاضى شركات الاتصال رسوما مقابل الرسائل القصيرة التي ترسلها.

من يمكنه استخدام RCS؟

جميع هواتف أندرويد قادرة على استخدام RCS، لكنك بحاجة إلى التعامل مع شركة اتصالات تدعم RCS، وفي الوقت نفسه، يدعم تطبيق رسائل جوجل خاصية RCS ويأتي مثبتا سابقا في معظم هواتف أندرويد، بالإضافة إلى ذلك فأن تطبيق رسائل سامسونج يدعم RCS.