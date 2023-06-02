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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

حنين محمد رمضان
حنين محمد رمضان

نشرت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان ، فيديو لها من داخل مدرستها، تقوم فيه بالرقص مع زملائها، حيث ظهرت فى أول الفيديو بملابس كاجوال فيما قامت بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها على الصفحة، واعتبره البعض الآخر فيديو صادمًا.

 

 

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

أما محمد رمضان فلم يتفاعل مع فيديو ابنته ونشر عبر حسابه على إنستجرام فيديو تكريمه بجائزة، بجانب فيديو آخر من وجوده في بيروت.
 

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده

 

واحتفل محمد رمضان، مؤخرا، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ولمتابعة المزيد حول فيديو حنين محمد رمضان الذي أثار ضجة .. تابع الفيديو جراف التالي:

حنين ابنة الفنان محمد رمضان مدرستها بالرقص مع زملائها الفيديو بملابس كاجوال بتغيير ملابسها

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