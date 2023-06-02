فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

نشرت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان ، فيديو لها من داخل مدرستها، تقوم فيه بالرقص مع زملائها، حيث ظهرت فى أول الفيديو بملابس كاجوال فيما قامت بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها على الصفحة، واعتبره البعض الآخر فيديو صادمًا.

أما محمد رمضان فلم يتفاعل مع فيديو ابنته ونشر عبر حسابه على إنستجرام فيديو تكريمه بجائزة، بجانب فيديو آخر من وجوده في بيروت.



محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده

واحتفل محمد رمضان، مؤخرا، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ولمتابعة المزيد حول فيديو حنين محمد رمضان الذي أثار ضجة .. تابع الفيديو جراف التالي: