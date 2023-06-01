تنظيم الوقت.. أستاذ تربية يقدم روشتة هامة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات..فيديو

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس، أن فترة امتحانات الثانوية العامة، تحتاج إلى مساعدة من اولياء الامور للطلاب لتهدئتهم، مشيرا إلى أن الثانوية تمثل عنق الزجاجة بالنسبة لاولياء الأمور وهذا ما يضغط بشكل أكبر على الطالب.

وقال عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن تنظيم الوقت هو الأهم في الوقت الحالي لطالب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات.

فرصة للطلاب

وتابع أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس، أن بدء امتحانات الثانوية العامة للمواد غير الاساسية ساهم في اعطاء فرصة للطلاب للمراجعة المواد الأساسية.

