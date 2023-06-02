تقلبات جوية وطقس غير مسقر وأتربة.. كيف تحمي نفسك؟

تتسم هذه الفترة من العام بـ التقلبات الجوية والطقس الحار نهارا وموجات من التقلبات الجوية، وتؤدي هذه التقلبات في الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية؛ لذلك وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة للمواطنين تزامنا مع موجة الطقس غير المستقرة التى تشهدها البلاد.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة أن حدة أعراض التهابات الجيوب الأنفية تزداد في الفصول الانتقالية وهما فصلي الخريف والربيع؛ بسبب التقلبات الجوية ودرجات الحرارة على مدار اليوم، وكذلك زيادة نشاط الرياح والأتربة.

وأشار إلى أن مرضى حساسية الجيوب الأنفية يحتاجون إلى اتباع بعض النصائح للحماية من أية مضاعفات، فقد تظهر عليهم بعض الأعراض التي تشير لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة مثل إفرازات سميكة من الأنف، عادة ما تكون صفراء إلى خضراء، واحتقان أو انسداد بالأنف، وألم بالوجه، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والتعب، والسعال، وصعوبة أو عدم القدرة على الشم، وضغط الأذن أو الامتلاء، والصداع.

نصائح لـ مرضى الجيوب الأنفية

ونصح متحدث وزارة الصحة بالعديد من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، تشمل "غسْل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميا، ووضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، وتجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة، مؤكدًا جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال أى حالات مرضية".

وقد يؤدي التعرض للطقس والتقلبات الجوية خارج المنزل إلى أعراض مرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وإلى أضرار صحية متعددة، لذلك ينصح بعدم الاستمرار خارج المنزل لفترة طويلة.

ضرورة الانتباه للتنبؤات بالطقس

وشدد عبدالغفار ضرورة الانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعتها باستمرار والحرص على ارتداء ملابس مناسبة، وأكد أهمية ارتداء الكمامات التي تحمي من الأتربة وعدوى الفيروسات التنفسية مع غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.

كما يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس غير المستقر، إضافة إلى إنه في حالة اصطحاب الأطفال خارج المنزل من الضروري أن يحرص أولياء الأمور على أن يرتدي الرضع والأطفال الصغار ملابس مناسبة وحمايتهم من الطقس غير المستقر.