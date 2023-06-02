بالبوستر الرسمى.. محمد عبد الرحمن يروج لـ "البعبع"

روج الفنان محمد عبد الرحمن لفيلمه الجديد الذى يحمل إسم "البُعبُع" وذلم عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

لفت نجم مسرح مصر أنظار متابعيه بالبوستر التشويقى للفيلم وعلق قائلاً "البوستر الرسمي لفيلم البُعبُع عيد الاضحي بجميع دور العرض " تفاعل معه جمهوره ومتابعيه متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

البُعبُع" من بطولة أمير كرارة ، ياسمين صبرى ، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أول الحسن ،العمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

أمير كرارة يعود للسينما بعد غياب

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

آخر مسلسل لـ أمير كرارة

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

كشف محمد عبد الرحمن توتا، عن الأعمال الفنية التي يشارك فيها خلال الفترة الأخيرة، حيث يشارك في فيلم البعبع مع أمير كرارة وياسمين صبري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، عبر برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه انتهى من تصوير فيلم البطة الصفراء مع غادة عادل.

ولفت محمد عبد الرحمن توتا، إلى أن مسلسل كشف مستعجل أول عمل يجمعه بالفنان مصطفى خاطر، لافتا إلى أن كل فنان قدره محفوظ ولا يحتاج لإثبات نجوميته أمام الآخر.



واختتم محمد عبد الرحمن توتا، يارب يكون العمل كبير وعلى قدر ثقة الجميع في صناع المسلسل، ويمتع الجمهور.

