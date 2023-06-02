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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشاباك الإسرائيلي يزور واشنطن ويلتقي كبار المخابرات الأمريكية لهذا السبب

رئيس الشاباك يزور
رئيس الشاباك يزور واشنطن ويلتقي كبار المخابرات الأمريكية

وصل رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض وفي أجهزة المخابرات الأمريكية، حول القضية الفلسطينية والملف الإيراني، بحسب ما ذكر موقع "والا" الإلكتروني، في تقرير أورده مساء الخميس.

وأفاد التقرير أن زيارة بار تعقد وسط تصاعد القلق الإسرائيلي من حالة عدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية ومن إمكانية "اشتعال" الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة، وذلك نقلا عن مسؤولَين مطلعين على تفاصيل زيارة رئيس الشاباك إلى واشنطن.

وبحسب التقرير، فإن بار سيجتمع خلال الزيارة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ("سي آي إيه")، وليام بيرنز؛ وأفاد التقرير بأن زيارة بار تتزامن مع زيارة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى واشنطن.


واجتمع كل من ديرمر وهنغبي، في وقت سابق الخميس، مع مسؤولين في البيت الأبيض، بحسب التقرير. ويأتي ذلك في ظل الاستياء الإسرائيلي من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إغلاق ملف التحقيق المتعلق بوجود مواد نووية في موقع إيراني غير المعلن عنه جنوب طهران.

 

وأفاد التقرير أن زيارة بار تعقد وسط تصاعد القلق الإسرائيلي من حالة عدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية ومن إمكانية "اشتعال" الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة، وذلك نقلا عن مسؤولَين مطلعين على تفاصيل زيارة رئيس الشاباك إلى واشنطن.

وبحسب التقرير، فإن بار سيجتمع خلال الزيارة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ("سي آي إيه")، وليام بيرنز؛ وأفاد التقرير بأن زيارة بار تتزامن مع زيارة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى واشنطن.

واجتمع كل من ديرمر وهنغبي، في وقت سابق الخميس، مع مسؤولين في البيت الأبيض، بحسب التقرير. ويأتي ذلك في ظل الاستياء الإسرائيلي من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إغلاق ملف التحقيق المتعلق بوجود مواد نووية في موقع إيراني غير المعلن عنه جنوب طهران.

 

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