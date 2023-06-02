عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء عامر تفجر مفاجأة خاصة بـ آيتن عامر.. فيديو

وفاء عامر و آيتن
وفاء عامر و آيتن

كشفت الفنانة وفاء عامر، أنها تعرضت لـ شائعات كثيرة منها أن شقيقتها الفنانة آيتن عامر، ابنتها، معلقة :" أنا كنت فى ثانوية عامة و الكمبيوتر ظهر.. يعني مفيش تزوير".

txt

وفاء عامر تبكي على الهواء بسبب حبها لـ زوجها.. فيديو

txt

بعد تعرضها لـ حادث.. أول صور لـ سيارة وفاء عامر

وأضافت وفاء عامر خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر، :" أنها تعلم الفنانة التى قامت بنشر تلك الشائعة ".

وأكدت وفاء عامر، أنها لا تحب أن يتحدث أحد عن غيره، ولكن هناك عدد قليل يتحدث عنها، ولكن العدد الأكبر يحبها.

وتابعت :" طلعت إشاعة إن أيتن بنتي.. وبقول لأي حد غيران مني آخرك تدوس على ظلي..  تعيش يا ظلي و تكعبل الناس ".

ولفتت إلى أنها كانت تغضب أثناء ظهور شائعة عليها، ولكن الآن لا تهتم بـ الشائعات.

 

الفنانة وفاء عامر وفاء عامر ياسمين عز الشائعة ايتن عامر الفنانة ايتن عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن العرض القطري لـ حمدي فتحي وموقف خماسي الأهلي

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ترشيحاتنا

قبل انطلاقها بأيام.. 20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

السعر الجديد لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر .. صور

دعاء للمتوفي .. من يموت يوم الجمعة أو ليلتها وقاه اللَّه فتنةَ القبر

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه تنتظر مروجي شائعات منح مساعدات مالية للمواطنين من التضامن

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

سعر الريال السعودى في مصر اليوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

احترس العاصفة الترابية مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

وداعا للأدوية .. نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ