وفاء عامر تفجر مفاجأة خاصة بـ آيتن عامر.. فيديو

كشفت الفنانة وفاء عامر، أنها تعرضت لـ شائعات كثيرة منها أن شقيقتها الفنانة آيتن عامر، ابنتها، معلقة :" أنا كنت فى ثانوية عامة و الكمبيوتر ظهر.. يعني مفيش تزوير".

وأضافت وفاء عامر خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر، :" أنها تعلم الفنانة التى قامت بنشر تلك الشائعة ".

وأكدت وفاء عامر، أنها لا تحب أن يتحدث أحد عن غيره، ولكن هناك عدد قليل يتحدث عنها، ولكن العدد الأكبر يحبها.

وتابعت :" طلعت إشاعة إن أيتن بنتي.. وبقول لأي حد غيران مني آخرك تدوس على ظلي.. تعيش يا ظلي و تكعبل الناس ".

ولفتت إلى أنها كانت تغضب أثناء ظهور شائعة عليها، ولكن الآن لا تهتم بـ الشائعات.