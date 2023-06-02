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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خدوا بالكم من 3 حاجات| ماهر همام يوجه رسالة للاعبي الأهلي

الأهلي
الأهلي

 أكد الكابتن ماهر همام نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي ينافس فريق ريال مدريد، فى حجم البطولات التى يحصل عليها.

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وأضاف همام نجم الأهلي السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن النادي الأهلي أمامه مباراة قوية أمام الوداد، وأن الأهلي يسعى لتحقيق البطولة هذا العام بعد الخسارة العام الماضي.

ولفت إلى أن الوداد يمتلك جماهر كبيرة مثل النادي الأهلي، وحذر لاعبي الأهلى من قيام لاعبي الوداد بـ تضيع الوقت أثناء المباراة.

خدوا بالكم من ثلاث حاجات

 

وأشار إلى أن لاعبي الوداد مميزون في الضربات الثابتة، وتعطيل الكرة، و الهجمات المرتدة، فعلى لاعبي الأهلي التركيز.

وأوضح أن لاعبي الوداد تسعي لـ الخروج بأقل نتيجة من المباراة الأولي في القاهرة.

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