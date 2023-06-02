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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدين الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الصينية ، اليوم الجمعة، بشدة الاتفاق التجاري بين أميركا وتايوان.

 

وقالت الخارجية الصينية في بيان اليوم أن الاتفاق التجاري بين أميركا وتايوان ينتهك مبدأ "الصين الواحدة".

 

وأعلنت تايبيه أن الولايات المتحدة ستوقع معها اتفاقا تجاريا، أمس الخميس، وهو إعلان قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين بكين وواشنطن، بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي تايوان.

 

وقال مكتب المفاوضات التجارية في تايبيه، إن المجموعة الأولى من هذه الاتفاقات التي أُعدّت في إطار "مبادرة الولايات المتحدة وتايوان للتجارة في القرن الحادي والعشرين"، ستوقّع في واشنطن ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

 

وكانت الولايات المتحدة وتايوان، أطلقتا محادثات تجارية ثنائية في يونيو 2022، في تحدٍ لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، وترفض أن تكون لديها علاقات رسمية مع دول أجنبية.
 

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