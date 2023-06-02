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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم نفي اللاعب.. التليفزيون السعودي يؤكد موافقة بنزيما على عرض اتحاد جدة

صدى البلد

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على بيان من القناة السعودية الرسمية، أمس الخميس، بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وافق على عرض اتحاد جدة، حيث ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2023، مع وجود بند التمديد لموسم آخر، لكن الملكي لم يعلن تفعيله حتى الآن.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن التليفزيون السعودي، أن بنزيما قبل عرض اتحاد جدة، وأصبح على بعد خطوات من التوقيع لمدة موسمين.

وكانت شبكة "ESPN" أوضحت أن بنزيما سيحصل على 200 مليون يورو كراتب سنوي مع الفريق السعودي.

يأتي ذلك رغم تصريحات بنزيما خلال حفل صحيفة ماركا، أمس الخميس، بأنه لا زال لاعبًا في ريال مدريد، وأن ما يتردد على مواقع الإنترنت، لا علاقة له بالواقع.

يذكر أن كريم بنزيما، البالغ من العمر 35 عاما، قضى 14 موسما في قلعة سانتياجو برنابيو، بعد قدومه من صفوف ليون الفرنسي في عام 2009.

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