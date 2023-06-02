تشافي يفجر مفاجأة حول صفقات برشلونة وأزمة اللعب المالي النظيف

فجر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني مفاجأة حول الصفقات التي دخل فيها النادي الكاتلوني والصعوبات التي واجهت البارسا محليا وأوروبيا.



وتوج فريق الكرة الأول بنادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني 2022-2023، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

قال تشافي عبر تصريحات صحفية اليوم الجمعة : أحب هذا النادي وللتعاقد مع لاعب إذا اضطررت للسفر وإذا اضطررت إلى الاتصال به وإذا كان علي القيام بأي شيء... سأفعل ذلك ويجب أن أفعل ذلك من أجل الفريق.

تابع تشافي : في النهاية لدي أيضا الكثير من المخاطر بصفتي المدير الفني كلما زاد عدد كبار لاعبي كرة القدم لدينا كلما استطعنا التنافس بشكل أفضل.

تشافي يكشف أزمة برشلونة مع اللعب المالي النظيف

أضاف تشافي : لا يمكنني أن أضمن استمرارية أي شخص في الموسم المقبل ولا يمكنني أن أعد بأي شيء لأي شخص ولا أستطيع التعاقد مع لاعب وأعده أنه سيلعب كل مباراة وهذه هي برشلونة وليست منظمة غير ربحية.

استطرد تشافي: الناس يطالبون بالفعل بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكن الواقع هو أننا لسنا في نفس المستوى الاقتصادي مثل سيتي أو مدريد أو بايرن أو يوفنتوس ولا يمكننا التوقيع مع من نريد. مشكلة اللعب النظيف تؤثر علينا كثيرا.

تشافي يتحدث عن صفقات برشلونة

وقال تشافي أيضا: جواو كانسيلو لم يأت إلى برشلونة في يناير ببساطة لأن السيتي لم يكن يريده أن يذهب إلى برشلونة. لم يعطوني أي سبب ببساطة أنه لا يمكن القيام بذلك لأن السيتي رفض برشلونة اسأل المدينة اسأل بيب أو مجلس إدارتهم.

وعن مصير الصفقات قال تشافي : زوبميندي وكيميتش هم أفضل اللاعبين في موقعهم. بالطبع، كيميتش لديه عقد طويل في بايرن لذلك ستكون الفرصة الوحيدة هي التفاوض معهم. هذا يعتمد على البايرن.

وزاد تشافي : نعم، كان برناردو سيلفا يُغري الصيف الماضي للانضمام إلينا عادي اللاعبين دائما منفتحين للانضمام إلى برشلونة من الواضح أن برناردو سيكون توقيعًا ممتازًا وسيكون ذلك رائعًا لكنه لاعب في مانشستر سيتي. إنه صعب للغاية.

واختتم تشافي حديثه قائلا: نيفس؟ حسنًا، إنه لاعب جيد. هل سيتكيف مع أسلوبنا؟ سنرى. لدينا أسماء مختلفة: الخطة أ، الخطة ب، الخطة ج. فيتور روكي؟ مهاجم جديد ليس أولوية. بدنا بديل توب لبوسكيتس اكيد هذه أولوية. "