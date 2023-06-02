تشافي: ميسي سيعلن وجهته المقبلة في هذا الموعد

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيعلن وجهته الجديدة، الأسبوع المقبل.



وقال تشافي هيرنانديز في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو":" ليونيل ميسي سيقرر مستقبله الأسبوع المقبل، بالنسبة لي أرحب بانضمامه إلينا بنسبة 100 %".



وأضاف:" إنه يعلم أننا نرحب به هنا في برشلونة، لكني أفضل عدم الحديث إليه في الوقت الحالي، من حقه أن يقرر مصيره".

وينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق الانضمام مجانا لأي نادٍ في الميركاتو المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

صراع ثلاثي على ضمه:

ويتصارع الهلال السعودي وبرشلونة وإنتر ميامي الأمريكي على التعاقد مع ليونيل ميسي بعد استقراره على الرحيل عن باريس سان جيرمان، حسبما أشارت تقارير صحفية.