بوتين: الحاقدون يحاولون زعزعة استقرار روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن "الحاقدين" يحاولون بشكل متزايد زعزعة استقرار روسيا، مشددا على ضرورة منع ذلك.

وقال بوتين، خلال اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، إنه "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنه تحت أي ظرف من الظروف لن يُسمح لهم بالقيام بذلك".

وأكد بوتين على ضرورة التعامل مع قضايا ضمان الأمن السياسي الداخلي مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي "لا يزال يبذلها من يكرهنا ويكثفها من أجل زعزعة الوضع في الداخل، وعلينا أن نفعل كل شيء حتى لا نسمح لهم بذلك تحت أي ظرف من الظروف".

بوتين يعقد إجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الرئيس الروسي بوتين عقد اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، واقترح مناقشة قضايا العلاقات ما بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن.

وشدد بوتين على أن تلك القضايا بالنسبة لروسيا "هامة للغاية"، مع الأخذ في الاعتبار أن 190 مجموعة عرقية تعيش في البلاد، فيما يرغب بعض الكارهين بتأجيج مشاعر الكراهية لزعزعة استقرار الوضع في روسيا.

