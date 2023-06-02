ضبط 8 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد) وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 9 متهمين " لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .